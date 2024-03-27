Комітет Ради відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню

Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від «Слуги народу», член профільного комітету Ігор Копитін.

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Обговорення відбулося 25 березня. За словами Копитіна, були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, але вони були відхилені «навіть без обговорення».

«Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип „війна для бідних“. А це неприпустимо!» — наголосив нардеп.

Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.

«Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування», — додав він.

Нагадаємо

У парламенті запропонували ініціативу щодо бронювання шляхом сплати щомісячного військового збору в розмірі 20 000 грн. Це середня заробітна плата по країні. Йдеться про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв.

У Кабміні та Офісі президента обговорювали іншу модель — з прив'язкою до зарплати, починаючи з 35 000 грн. Для таких працівників має бути передбачене автоматичне бронювання.

«Мінфін» писав, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) визнала критично важливими для економіки низку компаній, які отримають право претендувати на бронювання співробітників від мобілізації.