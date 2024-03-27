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27 березня 2024, 19:53

В Україні вже продали через «Дію» 30 тисяч авто

Вже 30 тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через «Дію» за 3 місяці роботи послуги. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

Вже 30 тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через «Дію» за 3 місяці роботи послуги.
Фото: t.me/Klymenko_MVS

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«Це — найпопулярніша сервісна послуга, яку ми запустили у співпраці з Мінцифри. Не виходячи з дому, прямо в смартфоні можна купити чи продати автівку, мотоцикл або мопед. Легко та зручно, адже комфорт громадян — наш пріоритет. Продовжуємо покращувати сервіси. Створюємо безпечну та інноваційну країну», — зазначив очільник МВС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у застосунку «Дія» вже найближчим часом запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями, згодом також з’являться послуги для ветеранів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 березня 2024, 20:08
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Да, я тоже готов продать.в дия на автомате… Всего 6. у.е… тисячь…
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