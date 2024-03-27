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27 березня 2024, 8:56

Глава Мінцифри анонсував нові сервіси у «Дії». Що буде доступно українцям

У застосунку «Дія» вже найближчим часом запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями, згодом також з’являться послуги для ветеранів. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, передає Forbes.

У застосунку «Дія» вже найближчим часом запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями, згодом також з’являться послуги для ветеранів.

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Що відомо

«Незабаром ми запустимо кабінет пацієнта і медичні push-повідомлення в „Дії“. Це важливо з точки зору збереження персональних даних в медичній системі», — сказав віцепремʼєр.

Він також нагадав, що Мінцифри працює над запуском послуги одруження онлайн.

«Це такі перші важливі нотаріальні дії, які будуть відбуватися завдяки «Дії», — зазначив Федоров.

Окрім цього, незабаром у застосунку може зʼявитися можливість розмитнення авто.

«Ми чекаємо тільки голосування у парламенті, це важливий антикорупційний законопроєкт», — зазначив Федоров.

Також Мінцифри працює над запуском послуг для ветеранів у «Дії».

«Послуги для ветеранів — ми над цим активно працюємо… і «Дія.Підпис» для юридичних осіб. Це все, що ми незабаром запустимо», — запевнив очільник Мінцифри.

Джерело: Мінфін
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