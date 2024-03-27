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27 березня 2024, 19:18

ЄС готується до зими без російського газу

Наступної зими в Європейському Союзі буде достатньо запасів газу, а країни Центральної Європи, які досі закуповують російський трубопровідний газ, працюють над альтернативним імпортом на випадок, якщо транзит через Україну припиниться з січня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків та компанії.

Наступної зими в Європейському Союзі буде достатньо запасів газу, а країни Центральної Європи, які досі закуповують російський трубопровідний газ, працюють над альтернативним імпортом на випадок, якщо транзит через Україну припиниться з січня.
Фото: freepik.com

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Ціни на газ в Європі впали до рівня, який спостерігався до вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, досягнувши трирічного мінімуму в лютому, оскільки тепла погода й високе виробництво електроенергії з відновлюваних джерел знизили попит на газ і зменшили потребу його вилучення зі сховищ.

Однак термін дії угоди, підписаної 2019 року між українським НАК «Нафтогаз» і російським «газпромом», яка дозволяє російському газу надходити через Україну, закінчується наприкінці року, що викликає нові побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні газу в Європу.

Заповнення газових сховищ

За даними Gas Infrastructure Europe, за кілька днів до завершення зимового газового сезону в Європі, який закінчується 31 березня, газові сховища Європи заповнені на 59% - це рекордний показник для цієї пори року.

«Європа перебуває на шляху до чергового рекордного показника запасів на початок літа, і схоже, що континент знову зможе рано заповнити свої сховища (наступної зими)», — заявив керівник відділу європейського газу й глобального СПГ консалтингової компанії Energy Aspects Джеймс Ведделл.

Згідно з директивами ЄС, встановленими після повномасштабного вторгнення росії в Україну, газові сховища Європи повинні бути заповнені на 90% на 1 листопада.

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Запаси газу в сховищах, як правило, становлять близько чверті зимового споживання газу в Європі, де він є основним паливом для опалення, а високі запаси повинні забезпечити Європу достатньою кількістю газу наступної зими й дати змогу уникнути значних цінових шоків.

Найбільш вразливі країни

Найбільш вразливі країни ЄС — Австрія й Словаччина, оскільки вони досі імпортують значну частину свого газу з росії через Україну, але навіть вони заявляють, що працюють над новими джерелами постачання, щоб обмежити вплив, якщо постачання буде припинено.

У 2024 році Газпром зазвичай транспортував близько 40 мільйонів кубометрів газу на день транзитними маршрутами через Україну, що за умови збереження постачання газу становило б річну норму в 14 млрд кубометрів, або приблизно 3,5% від загального попиту ЄС.

Приблизно половина цього газу надходить в Австрію трубопроводами через Україну, а потім — у Словаччину. Австрійська енергетична компанія OMV заявила, що вона підготувалася до сценаріїв, за яких постачання російського газу буде перервано.

Словацька SPP, яка також отримує російський газ через Україну, заявила, що постійно оцінює розвиток газового ринку й наявні варіанти.

Джерело: Мінфін
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