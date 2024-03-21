Ціни на газ цієї зими впали через рекордне потепління в Північній півкулі

Північна півкуля пережила найтеплішу зиму за всю історію спостережень, незвичайне тепло зосередилося навколо Атлантичного басейну, що спричинило величезний надлишок газу та падіння цін блакитне паливо з жовтня. Про це повідомляє Reuters.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з даними, зібраними Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), температура поверхні суші була на +2,65 градуса вище середнього значення 20 століття в період з грудня по лютий.

Рекордна температура взимку 2023/24 рр. побила попередні максимуми в +2,44 градуса у 2019/2020 рр. і +2,61 градуса у 2015/16 рр. — також зими, що характеризуються надлишковими запасами та падінням цін на газ.

Глобальне потепління, кліматичний феномен Ель-Ніньйо, сильне позитивне Північноатлантичне коливання та цикл сонячної активності, що рухається до свого 11-річного піка — усе це сприяло надзвичайному теплу цієї зими.

Північна Америка

Європа привернула найбільшу увагу через збій на регіональному ринку газу після повномасштабного вторгнення росії в Україну, але найбільш аномальна погода спостерігалася в Північній Америці.

Температури в Північній Америці були на +3,43 градуса вищими за довгостроковий середній показник у період з грудня по лютий.

У Північній Америці спостерігалися рекордні аномалії тепла як у грудні (+4,66 градуса), так і в лютому (+3,59 градуса), що призвело до скорочення попиту на опалення як на газ, так і на газову електроенергію.

Запаси газу в США почали опалювальний сезон лише на 64 мільярди кубічних футів (1,8 млрд кубометрів) вище середнього сезонного значення за попередні 10 років 1 жовтня.

Наприкінці листопада запаси все ще були лише на 129 млрд кубічних футів вище 10-річного сезонного середнього значення.

Але до кінця грудня надлишок зріс до 307 млрд кубічних футів після аномально теплої погоди.

Ціни на ф'ючерси в США на найближчий місяць у жовтні становили в середньому майже $3,19 за мільйон британських теплових одиниць (близько $90 за тисячу кубометрів).

До лютого середні ціни з поправкою на інфляцію впали до рекордно низького рівня $1,80 за мільйон британських теплових одиниць (близько $50 за тисячу кубометрів).

Європа

У Європі також була дуже тепла зима з температурою на 2,73 градуса вище за довгостроковий середній показник, що зробило зиму другою найтеплішою за всю історію спостережень після сезону 2019/20 (+3,32 градуса).

Сильно позитивне Північноатлантичне коливання направило сильні західні вітри до Північно-Західної Європи, приносячи з Атлантики багато теплого та вологого повітря.

Температурна аномалія, можливо, не була такою екстремальною, як у Північній Америці, але у поєднанні з цінами, які значно перевищують середні показники до вторгнення росії в Україну, цього було достатньо, щоб до кінця лютого залишити регіон із рекордними сезонними запасами.

У жовтні європейські ф'ючерси на найближчий місяць у середньому становили майже 46 євро за мегават-годину, але в лютому впали в середньому до 26 євро ($290 за тисячу кубометрів).

Споживання газу та падіння цін

На частку Північної Америки, Європи та Азії разом узятих довелося майже дві третини світового споживання газу 2022 року. Тільки на Північну Америку та Європу припадало 40% світового споживання, причому велика частка припадає на зимові місяці через попит на опалення.

Таким чином, виняткове потепління навколо Атлантичного басейну взимку 2023/24 року відбулося саме в тому районі, що максимально вплинуло на споживання газу, його запаси та ціни.

Коли історики задаються питанням, чому повномасштабне вторгнення росії в Україну та введені у відповідь санкції не призвели до дефіциту і серйознішого і тривалішого стрибка цін, вони, швидше за все, посилаються на надзвичайно теплі зими як у 2022/23, так і у 2023 /24 роках, а чи не на політичні дії як основну причину.

Взимку 2023/24 року європейським споживачам газу дуже пощастило і вони побачили нормалізацію цін. І навпаки, виробники Північної Америки опинилися в глибокому спаді, оскільки вони щосили намагаються продавати на ринку, переповненому занадто великою кількістю газу.

Однак наступна зима, швидше за все, буде холоднішою у Північній Америці та Європі.

Тим часом нижчі ціни призведуть до уповільнення зростання виробництва в Сполучених Штатах або його відсутності, що повинно призвести до поступового посилення ринку протягом наступних 12 місяців.