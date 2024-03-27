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27 березня 2024, 17:45

Японська єна впала до мінімуму з 1990 року

Єна впала до рекорду у середу 27 березня. У парі з доларом японська валюта опустилась до 151,97, що є найнижчим показником за 34 роки. У центробанку країни висхідного сонця планують агресивні інтервенції. Про це пише Bloomberg.

Єна впала до рекорду у середу 27 березня.

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Після оновлення мінімуму, єна трохи зросла. Трейдери вважають, що вона має потенціал впасти більше, якщо єна перетне рівень 152 за $1.

Зміна курсу єни від початку року / Дані: Google

На тлі такої ситуації в центробанку Японії заявили, що будуть змушені вдатися до агресивних інтервенцій, аби виправити курс.

Нагадаємо, що 19 березня японський регулятор вперше за 17 років підняв облікову ставку до з -0,1% до 1%, скасувавши останню у світі негативну облікову ставку.

Втім, як показав ринок, це не допомогло. Тепер міністр фінансів Сунічі Судзукі заявив, що центробанк буде купувати великі обсяги валюти, щоб змінити тренд.

Джерело: Мінфін
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