Центробанк Японії вперше за 17 років підняв облікову ставку

Центральний банк Японії скасував останню у світі негативну облікову ставку, закінчивши найагресивнішу програму грошово-кредитного стимулювання у сучасній історії. Про це пише Bloomberg.

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Правління банку встановило новий діапазон облікових ставок від 0% до 0,1% замість короткострокової облікової ставки -0,1%.

Це рішення Банку Японії завершує епоху, коли політики у всьому світі прагнули підтримати економічне зростання за допомогою дешевих грошей та нетрадиційних монетарних інструментів.

«Ми повернулися до нормальної грошово-кредитної політики, орієнтованої на короткострокові облікові ставки, як і у випадку з іншими центральними банками», — цитує агентство Reuters голову Центробанку Японії Кадзуо Уеду.

Він додав, що перше підвищення ставки за 17 років не є початком циклу жорсткого посилення ставок, подібного до того, який нещодавно спостерігався в США та Європі.