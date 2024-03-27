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27 березня 2024, 14:04

Данилишин назвав фактори, які вплинули на зростання долара

За останні два тижні гривня втратила близько 2,9% відносно долара та 1,9% відносно євро. Окрім дій НБУ на курс впливають ситуативні та психологічні чинники. Про це екс-голова Ради Національного банку Богдан Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.

За останні два тижні гривня втратила близько 2,9% відносно долара та 1,9% відносно євро.
Фото: НБУ

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За його словами, ринкові коливання готівкового курсу зумовлені ситуативними чинниками: готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.

«Наразі серед чинників, що додатково прискорювали девальваційні процеси були, насамперед, психологічні через: ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону тощо», — зазначив Данилишин.

Нагадаємо

Останні тижні курс долара активно зростає. Вчора НБУ знову підвищив офіційний курс до нового історичного максимуму. Національний банк встановив офіційний курс долара на 27 березня на рівні 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн).

Джерело: Мінфін
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