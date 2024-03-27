В ЄС удвічі зросла кількість іммігрантів у 2022 році. Мальта зайняла перше місце якщо рахувати приплив іноземців на кількість населення країни. Про це свідчать дані на сайті Eurostat.

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У 2022 році 5,1 мільйона осіб іммігрували до ЄС із країн, що не входять до його складу, тоді як 1,0 мільйона осіб емігрували з ЄС. Приплив іммігрантів зріс навіть більш ніж удвічі порівняно з оцінками у 2,4 мільйона у 2021 році. І навпаки, кількість жителів ЄС, які емігрують до країн за межами ЄС, залишалася стабільною: у 2021 році було 1,0 мільйона емігрантів.

У 2022 році на 1000 жителів ЄС припадало приблизно 11 іммігрантів з країн, що не входять до ЄС.

Відносно чисельності постійного населення, Мальта зафіксувала найвищий рівень імміграції з країн ЄС і поза ЄС у 2022 році (66 іммігрантів на 1000 жителів), за нею йдуть Люксембург (48) та Естонія (37).

Навпаки, Словаччина зареєструвала найнижчий рівень імміграції, де 1 іммігрант на 1000 жителів, за нею йдуть Болгарія та Франція, у кожній з яких припадає 6 іммігрантів на 1000 жителів.

На 1 січня 2023 року більша частина (50,4%) населення Люксембургу були вихідцями з країни. Мальта (28,3%) і Кіпр (22,7%) завершили трійку країн ЄС з найвищою часткою населення, народженого за кордоном.

Натомість найменші частки були зафіксовані в Польщі (2,5%), Болгарії (2,6%) та Румунії (2,8%).

В абсолютному вираженні найбільша кількість жителів, які народилися за кордоном, зареєстрована в Німеччині (16,5 млн осіб), Франції (8,9 млн) та Іспанії (8,2 млн).