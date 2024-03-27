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27 березня 2024, 16:26

В ЄС удвічі зросла кількість іммігрантів

В ЄС удвічі зросла кількість іммігрантів у 2022 році. Мальта зайняла перше місце якщо рахувати приплив іноземців на кількість населення країни. Про це свідчать дані на сайті Eurostat.

В ЄС удвічі зросла кількість іммігрантів у 2022 році.

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У 2022 році 5,1 мільйона осіб іммігрували до ЄС із країн, що не входять до його складу, тоді як 1,0 мільйона осіб емігрували з ЄС. Приплив іммігрантів зріс навіть більш ніж удвічі порівняно з оцінками у 2,4 мільйона у 2021 році. І навпаки, кількість жителів ЄС, які емігрують до країн за межами ЄС, залишалася стабільною: у 2021 році було 1,0 мільйона емігрантів.

У 2022 році на 1000 жителів ЄС припадало приблизно 11 іммігрантів з країн, що не входять до ЄС.

Відносно чисельності постійного населення, Мальта зафіксувала найвищий рівень імміграції з країн ЄС і поза ЄС у 2022 році (66 іммігрантів на 1000 жителів), за нею йдуть Люксембург (48) та Естонія (37).

Навпаки, Словаччина зареєструвала найнижчий рівень імміграції, де 1 іммігрант на 1000 жителів, за нею йдуть Болгарія та Франція, у кожній з яких припадає 6 іммігрантів на 1000 жителів.

На 1 січня 2023 року більша частина (50,4%) населення Люксембургу були вихідцями з країни. Мальта (28,3%) і Кіпр (22,7%) завершили трійку країн ЄС з найвищою часткою населення, народженого за кордоном.

Натомість найменші частки були зафіксовані в Польщі (2,5%), Болгарії (2,6%) та Румунії (2,8%).

В абсолютному вираженні найбільша кількість жителів, які народилися за кордоном, зареєстрована в Німеччині (16,5 млн осіб), Франції (8,9 млн) та Іспанії (8,2 млн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
An GenShuo
An GenShuo
27 березня 2024, 16:36
#
Якась дивна статистика, в Естонії де мігрують зазвичай тільки росіяни та переважно біле населення там вони рахуються як мігранти, а у Франції де вже неможливо перебувати через перевищення темношкірого мігрантського населення вони записуються як французи.
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0
bonv
bonv
27 березня 2024, 17:00
#
Внутрішній ворог бізнесу: підприємці скаржаться на тиск силовиків. Майже кожен підприємець стикається із певними «труднощами» при взаємодії з правоохоронцями. Як держава може допомогти бізнесу та залучити інвесторів обговорювали під час 11-го круглого столу, організованого народною депутаткою України, очільницею Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів Галиною Янченко. Захід відбувся на Житомирщині за участі представників Федерації роботодавців України, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» місцевих підприємців та адвокатів. Про це повідомляє РБК. «Як голова Парламентської комісії по захисту інвесторів про деякі проблеми чую не вперше. Одним із резонансних питань, що прозвучали на круглому столі - це питання тиску правоохоронців і прокуратури на бізнес. Сьогодні ми почули показовий кейс. Я пропоную народним депутатам із парламентської спецкомісії по захисту інвесторів взяти цю справу на розгляд і на наш особистий парламентський контроль», — прокоментувала народна депутатка. Майже кожен підприємець стикається із певними «труднощами» при взаємодії з правоохоронцями, — зазначила адвокатка в галузі кримінального права Ольга Гетманенко. «Внутрішні вороги з корисною метою чинять тиск на бізнес. І питання треба вирішувати, щоб люди, які сьогодні вірять в Україну, не розчарувалися і продовжували боротися.
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0
bonv
bonv
27 березня 2024, 17:00
#
Майже кожний підприємець стикається із певними «шероховатостями» при взаємодії з правоохоронцями. Це питання може бути врегульовано на законодавчому рівні, за допомогою додаткового контролю". Зокрема представник Ліванської інвестиційної групи, які в умовах війни вклали 15 млн дол. в нові підприємства на Київщині розповіли про конфліктну ситуацію, яка виникла з Їхніми підприємствами в Житомирській області. «Проблема ця системна, вона криється в менталітеті силових структур та їх відношенні до бізнесу. Саме це треба змінювати, бо в іншому випадку бізнес просто перестане існувати. Від бізнесу залежить економіка, армія і сама країна», — наголосив Мерхеж Родріг, інвестор Ліванської групи.
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bonv
bonv
27 березня 2024, 17:01
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Питання повернення біженців до України є надскладним та болючим. Очевидно, що економічних стимулів не буде достатньо, але і їх буде непросто запропонувати. Поки що важко сказати конкретно, бо базової умови для повернення українців ще немає. Про це в інтерв'ю «Еспресо» сказав Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital. Експерт умовно ділить наших біженців на три групи: Ті, хто не повернуться ні за яких обставин — ймовірно, вони давно мріяли жити десь за кордоном, або вони себе там знайшли й почуваються комфортно, або їм немає куди повертатися; Ті, хто готовий повернутися у будь-якому випадку — тимчасово живуть на допомогу іноземних урядів або ті, хто з нетерпінням чекає звільнення своїх населених пунктів чи просто покращення безпекової ситуації; Ті, хто вагається — їм, можливо, усе чи багато що подобається за кордоном, але вони б розглянули можливість повернутися. Україні доведеться конкурувати із західними країнами саме за третю групу. Цих людей потрібно буде переконати, що умови життя, інфраструктура, ставлення держави до людей, умови роботи чи умови ведення бізнесу є кращими, або як мінімум не значно гіршими, ніж там, де вони зараз перебувають", — наголошує Паращій. Проблема полягає ще й в тому, додає він, що чим довше буде тривати війна, тим більшою буде ставати перша група і більш вибагливою третя.
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+8
Dafxf4300
Dafxf4300
27 березня 2024, 17:23
#
Знаю людей які хочуть і могли б повернутися, проте через заборону виїзду вже більше двох років піднімають арендний бізнес в Европі замість інвестування цих коштів у свою державу. Коли в нас країною керують клоуни та шпигуни ніяких повернень людей не буде.А люди, особливо тямущі та працьовиті, це і є основне багатство держави.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 березня 2024, 17:46
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Где родился там и згодился…
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