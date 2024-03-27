Рахункова палата за минулий рік виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати за підсумками роботи установи у 2023 році.
Рахункова палата виявила торік порушень на понад 60 мільярдів
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Зазначається, що за вказаний час фахівцями інституції перевірені та проаналізовані 771 млрд грн, охоплені контролем 399 об'єктів, за результатами контрольних заходів підготовані і затверджені 59 звітів.
Згідно з річним звітом, найбільше порушень і недоліків виявлено за такими напрямами:
- безпека та обороноздатність держави − 16,5 млрд грн;
- доходи державного бюджету − 12,4 млрд грн;
- соціальна сфера та охорона здоров’я − 8,4 млрд грн.
Встановлено, що із загального обсягу наданих Рахунковою палатою у 2022 і 2023 роках рекомендацій до кінця 2023 року виконані або перебували в процесі виконання 64,4%.
За результатами 14 аудитів, проведених у 2023 році, розпочаті дев'ять досудових розслідувань у кримінальних провадженнях. Три повідомлення Рахункової палати скеровані для приєднання до кримінального провадження.
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