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27 березня 2024, 12:55

Цього року електромобілі китайського виробництва займуть 25% ринку ЄС — Financial Times

У 2024 році кожний четвертий проданий електромобіль в ЄС буде вироблений в Китаї. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дослідження компанії «Транспорт і навколишнє середовище» (Transport & Environment).

У 2024 році кожний четвертий проданий електромобіль в ЄС буде вироблений в Китаї.
Фото: pixabay.com

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Згідно з дослідженням, близько 19,5% проданих у ЄС електромобілів минулого року були вироблені в Китаї завдяки зростанню європейських продажів китайських брендів, таких як MG і BYD, а також таким факторам, як використання американською групою Tesla свого заводу в Шанхаї для постачання частини продукції на європейський ринок.

За даними T&E, у 2024 році ця частка зросте до 25,3%, оскільки китайські національні виробники продовжують відбирати частку ринку у відомих європейських брендів на всьому континенті.

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У той час як багато західних виробників, включаючи Tesla, BMW і Renault, виробляють електромобілі в Китаї, які вони імпортують до Європи, лише електромобілі китайських брендів становитимуть 11% ринку електромобілів ЄС цього року, а до 2027 року ця частка зросте до 20%.

Зазначається, що китайські бренди, такі як BYD, вже зросли з 0,4% європейського ринку електромобілів у 2019 році до 8% продажів минулого року.

Додається, що відповідні дані з'явилися в той час, коли Брюссель завершує розслідування того, чи допомогли місцеві субсидії електромобілям, виробленим в Китаї, витіснити моделі європейського виробництва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
27 березня 2024, 14:42
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«У той час як багато західних виробників, включаючи Tesla, BMW і Renault, виробляють електромобілі в Китаї, які вони імпортують до Європи» — корпорації накачують людоїдів Сі технологіями, інвестиціями і ринком збуту, а уряди цих західних держав борються з агресивною політикою КНР. Знову вирощують собі ворога на заміну совка. Ох, цирк))
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