Відтік коштів з KuCoin, в Португалії обмежать роботу Worldcoin: що нового на крипторинку

Приплив коштів у спотові біткоїн-ETF зріс до майже $418 мільйонів

26 березня 2024 року чистий добовий приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF склав $417,98 млн, згідно з SoSo Value. Відзначимо, позитивна тенденція продовжується другий день поспіль. 25 березня приплив коштів становив понад $15 млн, а у період з 18 по 22 березня фіксували відтоки.

Згідно з даними, перше місце за припливом капіталу посів криптофонд Fidelity Wise Origin (FBTC) від компанії Fidelity. Він додав до свого балансу $279,10 млн, а обсяг коштів під управлінням досяг позначки в $7,49 млрд.

На другому місці знаходиться iShares Bitcoin Trust (IBIT) з показником у $162,16 млн, на третьому — криптофонд ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) — $73,60 млн. Решта біткоїн-ETF сумарно отримали $115,45 млн.

Варто зазначити, що вже традиційно виділяється спотовий біткоїн-ETF інвестиційної фірми Grayscale Investments. 25 березня відтік коштів з Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) склав $212,33 млн. Загалом з фонду вивели $14,36 млрд з моменту запуску продукту.

Відтік коштів з біржі KuCoin склав $882 млн на тлі звинувачень Мін'юсту США

Криптовалютна біржа KuCoin зіткнулася зі значним відтоком капіталу, за даними порталу Nansen. Це сталося після того, як федеральні прокурори та Комісія з торгівлі сировинними товарами й ф’ючерсами США (CFTC) висунули низку звинувачень компанії та її засновникам.

За останню добу загальний обсяг виведених з рахунків біржі коштів перевищив $882 млн. Водночас приплив капіталу становив 99 млн. Таким чином, чистий відтік коштів становив $783 млн. Дані охоплюють мережі Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom і Polygon.

«З огляду на минулі інциденти, ми очікуємо, що будь-які масштабні регулятивні заходи призведуть до різкого відтоку коштів. Однак поки що біржа в змозі утримувати депозити клієнтів і кошти у співвідношенні 1:1, і залишається платоспроможною навіть в умовах такого стресу», — зазначив керівник відділу комунікацій компанії Nansen Мартін Лі.

Аналітики зазначають, що попри значний обсяг виведених коштів, компанія має резерви в розмірі $5,1 млрд. Біржа має на своєму балансі 6277 BTC і 99 359 ETH, за даними CryptoQuant. Експерти кажуть, що компанія має досить великий «запас міцності».

Рух коштів активізувався після того, як влада США звинуватила KuCoin та її співзасновників Чун Гана (Chun Gan) і Ке Танга (Ke Tang) у порушенні закону «Про банківську таємницю». Компанію і підприємців також підозрюють в участі в процесах з відмивання грошей, обмані інвесторів і незареєстрованій діяльності.

На думку правоохоронців, за час роботи KuCoin отримала понад $5 млрд і перевела понад $4 млрд злочинних і підозрілих коштів. Прокуратура висунула обвинувачення за кількома пунктами співзасновникам фірми, а також пов’язаним із нею юридичним особам. За кожним із них передбачено тюремний строк від п’яти до десяти років.

Регулятор Португалії обмежить роботу Worldcoin на 90 днів — ЗМІ

Національна комісія із захисту даних Португалії (CNPD) ухвалила рішення про тимчасове обмеження роботи Worldcoin терміном на 90 днів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт регулятора.

Згідно із заявою, комісія має намір заборонити збір біометричних даних проєктом Worldcoin через пристрої Orb. За даними CNPD, таке рішення було ухвалено для «захисту прав громадян, зокрема неповнолітніх». У повідомленні йдеться про те, що вжиті заходи набувають чинності негайно і до завершення розслідування, розпочатого 8 березня 2024 року.

Регулятор заявив, що за останній місяць він отримав десятки скарг на несанкціонований збір даних за допомогою Orb. Жителі Португалії звинуватили проєкт у «нестачі наданої інформації, неможливості стерти дані або відкликати згоду». У звіті йдеться про те, що понад 300 000 португальців надали Worldcoin свої біометричні дані.

Фахівець із захисту даних Worldcoin Foundation Яннік Прейвіш заявив, що організація повністю дотримується всіх законів і правил, що регулюють збір і передачу біометричних даних.

«Worldcoin з повагою ставиться до ролі та обов’язків органів із захисту даних у Португалії. У звіті CNPD ми вперше отримали інформацію з багатьох питань, зокрема повідомлення про реєстрацію неповнолітніх», — сказав Прейвіш.

Лондонська фондова біржа почне торгівлю криптовалютними ETN у травні 2024 року

28 травня 2024 року Лондонська фондова біржа (LSE) почне торгівлю біржовими нотами (ETN) на біткоїни та Ethereum. Емітенти ETN повинні підготувати відповідну документацію до 15 квітня 2024 року, йдеться в заяві біржі.

Представлений LSE документ містить низку вимог до емітентів, серед яких підготовка докладного плану та отримання дозволу від Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA). За даними біржі, торгівля криптовалютними ETN буде доступна тільки професійним інвесторам.

«Обравши дату 28 травня, ми взяли до уваги, що емітентам знадобиться час для відповідності вимогам, детально описаним в інформаційному бюлетені. Криптовалютні ETN, допущені до торгівлі на LSE, підходять тільки для професійних трейдерів», — йдеться у повідомленні.

ETN — це типи незабезпечених боргових цінних паперів, які відстежують базовий індекс активів і торгуються на фондовому ринку. Таким чином, криптовалютні ETN дозволять інвесторам торгувати цінними паперами, які відображають ефективність криптоактивів на біржі.