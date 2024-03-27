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27 березня 2024, 9:36

Binance прийняла стандарти FATF

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance приєдналася до альянсу Global Travel Rule. Торговий майданчик погодився допомагати боротися з фінансовими злочинами, такими як транскордонне відмивання грошей та фінансування тероризму, пише Сoingape.

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance приєдналася до альянсу Global Travel Rule.
Фото:depositphotos

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Деталі

Компанія Sumsub, глобальний постачальник послуг повного циклу перевірки дотримання вимог Міжнародної організації по боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), оголосила про інтеграцію свого рішення Global Travel Rule (GTR) з сервісами Binance.

Що це означає

Інтеграція дозволить перевіряти криптовалютні трансакції, які здійснюють клієнти криптовалютного майданчика по всьому світу.

Заступник директора з дотримання нормативних вимог Binance Стів Крісті обіцяє, що біржа має намір у повному обсязі відповідати вимогам рекомендацій заходів боротьби з відмиванням грошей FATF, також відомим як «Правила подорожей».

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«Приєднання Binance до Global Travel Rule служить зміцненню наших міжнародних зусиль щодо дотримання вимог закону. Цей крок не просто приводить нашу діяльність у відповідність до глобальних стандартів FATF, а й посилює довіру, безпеку та прозорість, на яку наші користувачі можуть розраховувати» — заявив Стів Крісті.

GTR і FATF будуть отримувати від Binance інформацію як про відправника, так і про одержувача конкретної криптовалютної трансакції, «як тільки буде зроблено запит на суми, що перевищують лімітований поріг».

У рамках «Правила подорожей» FATF пропонує вважати граничними значеннями від $1000 до $3000.

Джерело: Мінфін
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