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25 березня 2024, 15:56

Криптобіржа CommEX, яка хотіла викупити російський бізнес Binance, припиняє роботу

Криптовалютна біржа CommEX повідомила про припинення роботи з 25 березня. Вона хотіла викупити російський бізнес Binance.

Криптовалютна біржа CommEX повідомила про припинення роботи з 25 березня.

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«На жаль, після ретельного аналізу поточної ситуації та перегляду стратегічних планів ми змушені повідомити про рішення призупинити роботу торгового майданчика», — заявили в CommEX.

Там також рекомендують користувачам оперативно закрити позиції та вивести активи на сторонні гаманці.

З 25 березня закривається можливість реєстрації нових користувачів, а 23 квітня закриється спотовий ринок.

Біржу створили у 2023 році, а у вересні цього ж року вона домовилась з Binance про купівлю російського бізнесу, після того, як найбільша криптобіржа вирішила піти з росії. За інформацію incrypted, яка посилається на екскерівника Binance у Східній Європі Глеба Костарєва, CommEX не змогла виконати зобов’язання в рамках угоди й Binance шукає іншого покупця.

CommEX зареєстрована на Сейшелах. За даними на січень 2024 року, кількість користувачів CommEX перевищує 400 тис. Близько 85% її користувачів живуть в росії.

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Джерело: Мінфін
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