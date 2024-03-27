За минулий тиждень було видано 211 кредитів у рамках програми «єОселя» на загальну суму 345 млн грн. Про це йдеться на урядовім порталі.
27 березня 2024, 9:52
«єОселя»: За минулий тиждень видано кредитів на 345 млн грн
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Хто отримав кредити
Серед отримувачів
- 113 військовослужбовців та силовиків
- 13 педагогів
- 16 медиків
- 4 науковці
- 54 родини без власного житла
- 6 ВПО
- 5 ветеранів.
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Загалом з моменту старту програми «єОселя» 8 371 родина отримала кредити на суму понад 12,8 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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