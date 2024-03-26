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26 березня 2024, 19:06

Дефіцит міжнародної допомоги України наступного року може становити $10-15 мільярдів — Железняк

Брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити $10−15 млрд, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300−400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації. Такою оцінкою поділився заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити $10−15 млрд, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300−400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.
Фото: НБУ

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«Повертаючись до викликів, наступного року, найімовірніше, різниця між необхідним і наявним міжнародним фінансуванням буде в $10−15 млрд, яких не вистачатиме», — сказав він на конгресі «Реформа державних фінансів — шлях до відновлення України» в Києві.

Железняк наголосив на важливості підтримки бізнесу у зв'язку із перспективою недоотримання макрофінансової допомоги до бюджету.

«… я це згадав не для того, щоб нагнати, напевно, якийсь страх, а для того, щоб у всіх нас було чітке розуміння, що підтримка бізнесу цього року є умовою виживання наступного», — зазначив нардеп.

«І, на жаль, бачачи цифри бюджету, я розумію, що нам уже не вистачає 300−400 мільярдів (грн) без додаткової мобілізації. Це теж факт», — підкреслив Железняк.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (без урахування можливої грантової допомоги), витрати — 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF із МВФ, якщо 2023 року зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цьогоріч воно прогнозується на рівні $38,1 млрд, то наступного року очікується його скорочення до $22,9 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
26 березня 2024, 19:44
#
Нехай спалюють більше ЗВР:)
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