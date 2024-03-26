В Україні зросли обсяги «білої» торгівлі — Гетманцев

В Україні протягом перших двох місяців 2024 року зафіксували збільшення обсягів торгівлі. Це наслідок введення обовʼязку РРО (реєстратор розрахункових операцій) та штрафів за їх не використання. Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев .

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Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року, то обсяги торгівлі зросли наступним чином:

розрахункові операції (в гривні) — плюс 38,2%

загальна кількість чеків — плюс 37,3%

нарахування ПДВ — плюс 42,8%.

«Однак, робота триває, і в тіні залишається ще значна частина торгівлі», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що за 2023 рік Податкова служба наклала 1,65 млрд грн штрафів за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (РРО), що втричі перевищує аналогічний показник за 2021 рік.