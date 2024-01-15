За 2023 рік штрафи за невикористання касових апаратів зросли втричі — Опендатабот

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Штрафи за порушення

«29 753 штрафи за порушення при використанні П/РРО на загальну суму 1,65 млрд грн наклала на підприємців Державна податкова служба (ДПС) за неповний 2023 рік. Це вже утричі більше, ніж за весь 2021 рік», — йдеться в повідомленні.

Читайте: З 1 жовтня значно зменшуються штрафи для ФОПів за продаж товарів та послуг без використання РРО

У 2021 році сума штрафів становила 540,8 млн грн.

На найбільшу суму минулого року підприємці були оштрафовані у серпні — 988,15 млн грн. За цей місяць було проведено найменшу кількість перевірок у 2023 році — лише 1 640, але виписано найбільшу кількість штрафів — 3 336.

Крім того, Опендатабот підрахував, що станом на початок грудня 2023 року в Україні працювало 287,4 тис. РРО та 554,6 тис. програмних РРО («каса у смартфоні»).

Як порівняти з листопадом 2021 року, кількість ПРРО зросла у 4 рази, натомість РРО поменшало на 5%. При цьому на розрахунки за допомогою ПРРО припадає лише 29% від загальної кількості чеків.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з 1 жовтня 2023 року суттєво зменшені штрафи для фізичних осіб-підприємців за продаж товарів та послуг без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Це передбачає закон № 3219, яким скасовуються податкові пільги, введені на період воєнного стану.