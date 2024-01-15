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15 січня 2024, 9:39

За 2023 рік штрафи за невикористання касових апаратів зросли втричі — Опендатабот

За неповний 2023 рік Податкова служба наклала 1,65 млрд грн штрафів за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (РРО), що втричі перевищує аналогічний показник за 2021 рік. Про це повідомляє Опендатабот.

За неповний 2023 рік Податкова служба наклала 1,65 млрд грн штрафів за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (РРО), що втричі перевищує аналогічний показник за 2021 рік.
Фото:depositphotos

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Штрафи за порушення

«29 753 штрафи за порушення при використанні П/РРО на загальну суму 1,65 млрд грн наклала на підприємців Державна податкова служба (ДПС) за неповний 2023 рік. Це вже утричі більше, ніж за весь 2021 рік», — йдеться в повідомленні.

Читайте: З 1 жовтня значно зменшуються штрафи для ФОПів за продаж товарів та послуг без використання РРО

У 2021 році сума штрафів становила 540,8 млн грн.

На найбільшу суму минулого року підприємці були оштрафовані у серпні — 988,15 млн грн. За цей місяць було проведено найменшу кількість перевірок у 2023 році — лише 1 640, але виписано найбільшу кількість штрафів — 3 336.

Крім того, Опендатабот підрахував, що станом на початок грудня 2023 року в Україні працювало 287,4 тис. РРО та 554,6 тис. програмних РРО («каса у смартфоні»).

Як порівняти з листопадом 2021 року, кількість ПРРО зросла у 4 рази, натомість РРО поменшало на 5%. При цьому на розрахунки за допомогою ПРРО припадає лише 29% від загальної кількості чеків.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з 1 жовтня 2023 року суттєво зменшені штрафи для фізичних осіб-підприємців за продаж товарів та послуг без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Це передбачає закон № 3219, яким скасовуються податкові пільги, введені на період воєнного стану.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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