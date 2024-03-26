У Польщі відкривається реєстрація на виплати для біженців: хто може отримати допомогу

Українські біженці у Польщі зможуть подати заявку на грошову допомогу у розмірі 850 злотих упродовж 3 місяців. Реєстрація триватиме з 27 по 29 березня включно. Про це повідомляє yavp.pl.

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Деталі

У Польщі 27 березня відкривається третя і остання реєстрація на участь у програмі фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Допомогу започаткував Перемишльський відділ об'єднання українців у Польщі у співпраці з організацією Oxfam.

Фінансова підтримка передбачена у розмірі 850 злотих у формі трьох виплат (разом 25 200 грн). Кошти надаватимуть біженцям, які проживають у семи воєводствах: Підкарпатське, Нижньосілезьке, Мазовецьке, Поморське, Любуське, Вармінсько-Мазурське, Західнопоморське.

Хто може отримати допомогу

Участь в програмі можуть брати люди таких вразливих категорій:

вагітні або жінки, які годують груддю;

люди з інвалідністю, що впливає на її здатність працювати;

люди з хронічними та онкологічними захворюваннями;

особи, що належить до етнічних груп;

одинокі матері та члени сімей, де є більше трьох дітей;

люди від 55 років;

особи, які втратили майно та житло внаслідок війни в Україні;

люди з прифронтових областей (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);

безробітні (або ті, хто працює неповний робочий день);

ті, хто ще не отримував виплат від гуманітарних організацій.

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Заповнення заявки на допомогу

Заявку треба заповнити на одне домогосподарство. Необхідно вказати номер, за якими представники організації будуть зв'язуватися. Якщо людина підпадає під умови участі в програмі, з нею зв’яжеться консультант.

Під час онлайн-зустрічі треба буде підтвердити надану раніше інформацію. Зокрема, треба буде підготувати документи: посвідчення особи, паспорт, довідку про інвалідність, безробіття.

За додатковою інформацією можна звертатися: 800 11 22 33 (гаряча лінія), e-mail: mpca@ukraincy.org.pl.