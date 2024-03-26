Проєкт Notcoin оголосив про припинення «майнінгу» монети з 1 квітня

Гра-клікер, яка дозволяє видобувати монети NOT (Notcoin), завершиться 1 квітня. Користувачі не зможуть більше її майнити. Про це повідомили у спільноті проєкту в Telegram.

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Notcoin це проєкт розробників блокчейну Toncoin, який набув великої популярності у користувачів Telegram. Автори проєкту обіграли анаграму TON-NOT й під гаслом «Можливо нічого» зібрали велику аудиторію, роздавши мільйони токенів безплатно.

На початку березня проєкт запустив P2P-премаркет токена на платформі Getgems. На 25 березня угоди на ній укладаються в районі 6−7 TON (приблизно $30−35) за 10 млн NOT.

До теми: Bybit відкрила премаркет токена Notcoin