Bybit відкрила премаркет для токена NOT (Notcoin) на позабіржовій P2P-платформі. Про це йдеться у повідомленні криптовалютної біржі.
Bybit відкрила премаркет токена Notcoin
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Згідно із заявою, біржа використовує цей майданчик для попередньої торгівлі новими монетами перед їхнім офіційним лістингом.
На момент написання угоди укладаються в районі 60 USDT за 10 млн NOT. Максимальна ставка зафіксована за ціною 0,0001 USDT за токен.
Notcoin — гра-клікер, що нараховує бали за тапи по екрану. Користувачі отримують додаткові очки за створення гаманця, купівлю активів на P2P-ринку або анонімних номерів на блокчейн-платформі Fragment, а також виконання інших завдань в екосистемі TON.
На початку березня проєкт запустив P2P-премаркет токена на платформі Getgems. На 25 березня угоди на ній укладаються в районі 6−7 TON (приблизно $30−35) за 10 млн NOT.
Нагадаємо, що Notcoin це проєкт розробників блокчейну Toncoin, який набув великої популярності у користувачів Telegram. Автори проєкту обіграли анаграму TON-NOT й під гаслом «Можливо нічого» зібрали велику аудиторію, роздавши мільйони токенів безплатно.
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