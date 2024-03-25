Bybit відкрила премаркет токена Notcoin

Bybit відкрила премаркет для токена NOT (Notcoin) на позабіржовій P2P-платформі. Про це йдеться у повідомленні криптовалютної біржі.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно із заявою, біржа використовує цей майданчик для попередньої торгівлі новими монетами перед їхнім офіційним лістингом.

На момент написання угоди укладаються в районі 60 USDT за 10 млн NOT. Максимальна ставка зафіксована за ціною 0,0001 USDT за токен.

Notcoin — гра-клікер, що нараховує бали за тапи по екрану. Користувачі отримують додаткові очки за створення гаманця, купівлю активів на P2P-ринку або анонімних номерів на блокчейн-платформі Fragment, а також виконання інших завдань в екосистемі TON.

На початку березня проєкт запустив P2P-премаркет токена на платформі Getgems. На 25 березня угоди на ній укладаються в районі 6−7 TON (приблизно $30−35) за 10 млн NOT.

Нагадаємо, що Notcoin це проєкт розробників блокчейну Toncoin, який набув великої популярності у користувачів Telegram. Автори проєкту обіграли анаграму TON-NOT й під гаслом «Можливо нічого» зібрали велику аудиторію, роздавши мільйони токенів безплатно.

До теми: Власники Notcoin почали обмінювати видобуті монети