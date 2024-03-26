McDonald's розширює свою мережу в Україні: шість ресторанів, два нових міста

McDonald's планує відкрити шість нових ресторанів швидкого харчування у 2024 році. Про це заявила генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова під час пресбрифінгу у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Ми розширили у 2023 році мережу до 101 ресторану, з них 10 — це нові ресторани. Відкрили новий формат — на трасі (поруч із Житомиром і в Олександрії). Ці заклади не просто на трасі, вони прив'язані до міста, де ми можемо наймати персонал, і жителі якого теж є нашими клієнтами. У планах на 2024 рік — відкриття щонайменше шести ресторанів», — сказала вона.

McDonald's в кожній області

Бадрітдінова також повідомила, що однією з цілей мережі на цей рік є досягнення представництва в кожній з областей.

«Є два регіони, де ми ще не представлені — Закарпаття (Ужгород) і Чернівці, сподіваюся, що відкриємо ресторани вже цього року», — заявила вона.

Нагадаємо

Перший заклад мережі McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на березень 2024 року працює 101 ресторан.

«Мінфін» писав, що виторг мережі ресторанів McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн.