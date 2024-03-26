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26 березня 2024, 14:14

У Ferrexpo повідомили про новий судовий арешт 49,5% часток її «дочок» в Україні

Український суд наклав обмеження на корпоративні права всіх українських дочірніх компаній гірничорудної компанії Ferrexpo plc у рамках серії судових розглядів, що тривають, проти найбільшого власника Ferrexpo Костянтина Жеваго стосовно банку «Фінанси та Кредит», який належав йому. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Український суд наклав обмеження на корпоративні права всіх українських дочірніх компаній гірничорудної компанії Ferrexpo plc у рамках серії судових розглядів, що тривають, проти найбільшого власника Ferrexpo Костянтина Жеваго стосовно банку «Фінанси та Кредит», який належав йому.
Фото: expro.com.ua

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«Ці обмеження накладено на 49,5% акцій українських дочірніх компаній групи, за винятком ТОВ „ТІС-Руда“ і ТОВ „Нова-Логістика“, де колективне обмеження становить 24,7% і 25,2% відповідно», — йдеться в повідомленні Ferrexpo.

Згідно з ним, обмеження не зачіпають право власності на частки, але забороняють їх передання й обмежують певні права, пов'язані з акціями, включно з правом голосу.

Запроваджені обмеження відрізняються від обмежень, пов'язаних із заморожуванням акцій, про які раніше було оголошено 7 березня 2023 року і 21 вересня 2023 року, зазначила також компанія.

«Ferrexpo заявляє, що вона не має і ніколи не мала наміру передавати акції своїх дочірніх компаній. Наразі Група аналізує можливі юридичні та інші доступні засоби правового захисту і має намір активно захищати свої права», — наголошується в заяві компанії.

У ній також зазначається, що діяльність Ferrexpo триває без змін, а подальші оголошення буде зроблено в міру необхідності.

Падіння акцій

Курс акцій Ferrexpo з ранку середи знизився на 2,3% — до 45,54 пенса після зростання на 8,2% напередодні, коли компанія повідомила про хороші виробничі показники в лютому.

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Нагадаємо

ФГВФО на початку січня цього року подав позов до госпсуду Києва проти Жеваго про відшкодування збитків «Фінанси та Кредит» і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.

Цих збитків було завдано банку шляхом систематичного кредитування пов'язаних із Жеваго позичальників і перерахування коштів компаніям-нерезидентам, які належать йому ж, без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності, стверджує фонд.

Госпсуд 3 березня як забезпечувальний захід ухвалив рішення про арешт активів Жеваго у вигляді 50,3% від статутного капіталу трьох підприємств: ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК» і ТОВ «Біланівський ГЗК», що побічно належать йому через Ferrexpo.

Водночас 10 березня 2023 року Ferrexpo повідомила, що за результатами передання 9,513 млн казначейських акцій у Траст винагороди співробітників (ТВС) частка Жеваго в компанії, якою він володіє через Fevamotinico S.a.r.l, знизилася з 50,3% до 49,5%.

Ferrexpo

Ferrexpo — залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК», 100-відсоткова частка ТОВ «Єристівський ГЗК» і 99,9-відсоткова — ТОВ «Біланівський ГЗК».

Ferrеxpo в першому півріччі 2023 року скоротила чистий прибуток утричі — до $27,01 млн за падіння виторгу у 2,8 раза — до $334,01 млн, а її EBITDA впала в 7,6 раза — до $63,64 млн.

Джерело: Мінфін
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