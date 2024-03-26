Мінфін запустив дашборд, який дозволяє проаналізувати рівень зарплат у держорганах

Міністерство фінансів України розробило аналітичний інструмент (дашборд) щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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«Цей інструмент дозволяє побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, адже основне завдання Мінфіну — забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою та справедливою оплату праці державних службовців, пом’якшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Крім того, Мінфін вдосконалює програмні продукти, які використовуються у сфері публічних фінансів. Так, за допомогою автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС «ГРК-ВЕБ») з початку цього року Мінфін отримав можливість автоматизувати процеси отримання даних від розпорядників бюджетних коштів.

Нагадаємо

Кабмін затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. З початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% - премії.