Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 2,9 мільярда гривень

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Продаж активів

«Цього тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 12 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 853,9 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на суму 2 553,4 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 165,4 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 135,1 млн грн.

Нагадаємо

У січні 2024 року у системі Прозорро.Продажі результативно завершилися 33 торгів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, сума продажу склала 129,2 млн грн.