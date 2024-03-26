Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставляє на продаж активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 2,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 2,9 мільярда гривень
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Продаж активів
«Цього тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 12 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 853,9 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Із них на суму 2 553,4 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 165,4 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 135,1 млн грн.
Нагадаємо
У січні 2024 року у системі Прозорро.Продажі результативно завершилися 33 торгів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, сума продажу склала 129,2 млн грн.
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