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26 березня 2024, 8:38

США ввели санкції проти компаній на крипторинку, які допомагали рф обходити обмеження

Мінфін США оголосив у понеділок про запровадження санкцій проти півтора десятка організацій та осіб у росії та інших країнах, які допомагали кремлю проводити незаконні фінансові операції на крипторинках та обходити раніше введені обмеження. Про це йдеться в повідомленні OFAC, передає Укрінформ.

Мінфін США оголосив у понеділок про запровадження санкцій проти півтора десятка організацій та осіб у росії та інших країнах, які допомагали кремлю проводити незаконні фінансові операції на крипторинках та обходити раніше введені обмеження.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«OFAC запровадив санкції проти 13 організацій і двох фізичних осіб через їхню активність у секторах фінансових послуг і технологій російської економіки, зокрема осіб, які розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах та дозволяють ухилятися від санкцій США», — зауважили в американському відомстві.

Так, обмеження запровадили проти російських компаній, відомих під назвами B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz тощо. Крім того, до списку внесені компанії в інших країнах, зокрема, Tokentrust Holdings Ltd. (Кіпр), Bitfingroup OÜ (Естонія), Crypto Explorer (ОАЕ).

Читайте: Санкції проти рф: як змусити їх працювати повною мірою

При цьому щонайменше п’ять організацій контролюються особами, проти яких уже були введені санкції США раніше, зауважили в Мінфіні.

Підкреслюється, що більшість фізичних та юридичних осіб, які потрапили до списку обмежень у понеділок, «сприяли трансакціям або пропонували інші послуги», які допомагали обходити санкції.

Джерело: Мінфін
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