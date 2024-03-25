Понад 50% видатків бюджету пішли на безпеку та оборону: Мінфін поділився цифрами за січень-лютий

Україна витратила з бюджету на безпеку та оборону 235 млрд грн за два місяці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 55,4% від усієї суми видатків держбюджету в січні-лютому 2024 року.

За весь минулий рік із бюджету було виділено на безпеку та оборону 1,84 трлн грн, або 60,8% від усіх видатків.