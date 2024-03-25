Біткоїн знову перетнув позначку $70 тисяч

Біткоїн різко зріс у понеділок, 25 березня. Перша криптовалюта знову перетнула позначку $70 тис. Про це свідчать дані торгів.

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Так, станом на 18: 00 за Києвом на біржі Gate.io BTC вже торгувався за $70 тис, але потім відкотився.

П'ятихвилинний графік BTC

Згідно з даними сайту Cryptorank, ціна біткоїна за день додала 6% (станом на 18:00).

Станом на 19:00 біткоїн знову перетнув $70 тис, згідно даних на CoinMarketCap.

Нагадаємо, що 14 березня біткоїн досяг найвищої позначки за всю історію торгів — $73,750, після чого пішов у корекцію, в моменті його вартість падала до $60 тисяч.

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