Власники Notcoin почали обмінювати видобуті монети

Команда проєкту Notcoin оголосила про можливість конвертувати токени у ваучери на 10 млн і на 100 млн notcoin, які вже торгуються на премаркеті GetGems. Про це повідомляється у X-акаунті проєкту.

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Мінімальна ціна на «10М Notcoin Voucher» становить 90 TON (приблизно $250 на момент написання новини).

Ваучери можна обміняти після запуску токена або дочекатися лістингу монети й конвертувати свій баланс у NOT на інші криптовалюти.

Водночас команда проєкту повідомила, що ніхто не знає, якою буде ціна токена NOT, «можливо він й нічого не буде коштувати», підкреслюють організатори гри.

Нагадаємо, що команда блокчейну The Open Network (TON), яку підтримує Telegram, запустила гру у месенджері, де кожен може майнити новий токен Notcoin, просто натискаючи на екран смартфону.

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