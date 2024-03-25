З криптофондів вивели рекордні $942 млн

Відтік із криптовалютних інвестпродуктів з 16 по 22 березня становив $942 млн після максимального в історії припливу в $2,92 млрд. Про це йдеться в огляді CoinShares .

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Раніше спостерігалася позитивна динаміка упродовж семи тижнів. За цей період до інструментів надходження становили $12,3 млрд. Для порівняння, за весь 2021 рік показник становив $10,6 млрд.

Торговий оборот становив $28 млрд після рекордних $43 млрд попереднього тижня.

Основним драйвером негативної динаміки стали відтоки з GBTC від Grayscale у розмірі $2 млрд. Вони перевищили чисті притоки його конкурентів ($1,1 млрд).

В результаті із пов'язаних з біткоіном інструментів учасники ринку вивели рекордні $904 млн після максимальних в історії надходжень у $2,86 млрд тижнем раніше.

«Нещодавня корекція цін викликала нерішучість інвесторів, що призвело до значно меншого надходження коштів у нові ETF у США», — прокоментували фахівці.

У поєднанні з відкатом котирувань обсяг цифрових активів під управлінням скоротився на $10 млрд, до $88,2 млрд. Тижнем раніше метрика в моменті перевищила $100 млрд.

Зі структур, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, клієнти забрали $3,7 млн після максимальних з початку року вкладень у $26 млн у попередні сім днів.

В Ethereum-фондах відтік посилився з $13,9 млн до $34,2 млн. З інструментів на базі Solana і Cardano інвестори вивели $5,6 млн і $3,7 млн відповідно.

У продуктах на базі Polkadot, Avalanche та Litecoin зафіксовано притоки коштів у розмірі $5 млн, $2,9 млн та $2 млн відповідно.