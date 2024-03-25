За минулий тиждень підприємці отримали 600 доступних кредитів на 2,1 млрд гривень

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 березня 2024, 16:15

За минулий тиждень підприємці отримали 600 доступних кредитів на 2,1 млрд гривень

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 600 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 450 кредитів — від банків державного сектору економіки на 1,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 600 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 450 кредитів — від банків державного сектору економіки на 1,1 млрд гривень.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки видано

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 5116 кредитів на загальну суму 20,24 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 3731 кредит на 10,15 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 49 258 доступних кредитів на загальну суму 197,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 36 765 кредитів на 100,5 млрд грн), з яких станом на 25 березня поточного року:

  • 15,57 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 55,61 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
  • 36,88 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 11,25 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,44 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 7,88 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 84 080 кредитних договорів на загальну суму 287,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 57 241 договір на 127,1 млрд гривень.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами