За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 600 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 450 кредитів — від банків державного сектору економіки на 1,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
25 березня 2024, 16:15
За минулий тиждень підприємці отримали 600 доступних кредитів на 2,1 млрд гривень
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Скільки видано
З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 5116 кредитів на загальну суму 20,24 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 3731 кредит на 10,15 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 49 258 доступних кредитів на загальну суму 197,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 36 765 кредитів на 100,5 млрд грн), з яких станом на 25 березня поточного року:
- 15,57 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 55,61 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 36,88 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 11,25 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,44 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 7,88 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 84 080 кредитних договорів на загальну суму 287,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 57 241 договір на 127,1 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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