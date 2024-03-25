За минулий тиждень підприємці отримали 600 доступних кредитів на 2,1 млрд гривень

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 600 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 450 кредитів — від банків державного сектору економіки на 1,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки видано

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 5116 кредитів на загальну суму 20,24 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 3731 кредит на 10,15 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 49 258 доступних кредитів на загальну суму 197,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 36 765 кредитів на 100,5 млрд грн), з яких станом на 25 березня поточного року:

15,57 млрд грн — на інвестиційні цілі;

55,61 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

36,88 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

11,25 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

57,44 млрд грн — на антивоєнні цілі;

7,88 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 84 080 кредитних договорів на загальну суму 287,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 57 241 договір на 127,1 млрд гривень.