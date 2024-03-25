Регіональний керівник біржі Binance у Східній і Західній Африці Надім Анджарвалла втік з-під варти й, за попередньою інформацією, покинув країну. Про це повідомляє нігерійський сайт Premium Times.
25 березня 2024, 14:23
В Нігерії арештували регіонального керівника Binance, але він втік з під варти
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За даними преси, Анджарвалла покинув гостьовий будинок в Абуджі 22 березня 2024 року. Він, попередньо, скористався кенійським паспортом для того, щоб сісти на міжнародний авіарейс.
При цьому, як заявили джерела ЗМІ в поліції, на момент затримання у нього не було цих паперів. У пресі висунули припущення, що паспорт був підробленим.
Також місцеві ЗМІ заявили, що йому, його колезі — Тиграну Гамбаряну — і компанії Binance висунули звинувачення в несплаті податків. На момент написання статті біржа ніяк не прокоментувала ці дані.
- Анджарвалла і Гамбарян утримувалися під вартою в Нігерії з кінця лютого 2024 року.
- Місцева влада звинуватила Binance у девальвації найри. У певний момент з’явилася інформація, що компанії загрожує штраф у $10 млрд, але її спростували.
- У межах розслідування біржу зобов’язали надати всю інформацію щодо транзакцій на платформі за останні шість місяців.
Джерело: Мінфін
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