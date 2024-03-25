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25 березня 2024, 14:23

В Нігерії арештували регіонального керівника Binance, але він втік з під варти

Регіональний керівник біржі Binance у Східній і Західній Африці Надім Анджарвалла втік з-під варти й, за попередньою інформацією, покинув країну. Про це повідомляє нігерійський сайт Premium Times.

Регіональний керівник біржі Binance у Східній і Західній Африці Надім Анджарвалла втік з-під варти й, за попередньою інформацією, покинув країну.

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За даними преси, Анджарвалла покинув гостьовий будинок в Абуджі 22 березня 2024 року. Він, попередньо, скористався кенійським паспортом для того, щоб сісти на міжнародний авіарейс.

При цьому, як заявили джерела ЗМІ в поліції, на момент затримання у нього не було цих паперів. У пресі висунули припущення, що паспорт був підробленим.

Також місцеві ЗМІ заявили, що йому, його колезі — Тиграну Гамбаряну — і компанії Binance висунули звинувачення в несплаті податків. На момент написання статті біржа ніяк не прокоментувала ці дані.

  • Анджарвалла і Гамбарян утримувалися під вартою в Нігерії з кінця лютого 2024 року.
  • Місцева влада звинуватила Binance у девальвації найри. У певний момент з’явилася інформація, що компанії загрожує штраф у $10 млрд, але її спростували.
  • У межах розслідування біржу зобов’язали надати всю інформацію щодо транзакцій на платформі за останні шість місяців.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Mini Mi
Mini Mi
25 березня 2024, 14:49
#
Хз на что власть Нигерии вообще рассчитывает в этом противостоянии. Рычагов влияния у них ноль. Даже местный туземный персонал и тот сбежал от них, а руководителям бинанс глобальным и вовсе плевать на подобные претензии и запросы.
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0
Abramon
Abramon
25 березня 2024, 15:13
#
Ох, цирк криптоактивний))
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