В Нігерії арештували регіонального керівника Binance, але він втік з під варти

Регіональний керівник біржі Binance у Східній і Західній Африці Надім Анджарвалла втік з-під варти й, за попередньою інформацією, покинув країну. Про це повідомляє нігерійський сайт Premium Times.

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За даними преси, Анджарвалла покинув гостьовий будинок в Абуджі 22 березня 2024 року. Він, попередньо, скористався кенійським паспортом для того, щоб сісти на міжнародний авіарейс.

При цьому, як заявили джерела ЗМІ в поліції, на момент затримання у нього не було цих паперів. У пресі висунули припущення, що паспорт був підробленим.

Також місцеві ЗМІ заявили, що йому, його колезі — Тиграну Гамбаряну — і компанії Binance висунули звинувачення в несплаті податків. На момент написання статті біржа ніяк не прокоментувала ці дані.