Кількість банківських рахунків торік зросла на 15,5%

Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком і становила 185,1 млн шт. (станом на 01.01.2023 — 160,2 млн шт.). Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Станом на 01.01.2024 рахунки користувачам були відкриті в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг.

Разом кількість користувачів досягла 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж станом на початок минулого року (станом на 01.01.2023 — 79 млн).

Крім того, кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно, й надалі збільшується. Наразі понад дві третини всіх користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, обслуговують ці рахунки дистанційно: 89,2% суб'єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно).

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