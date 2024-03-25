Ціни на нафту зростають через удари по енергетичній інфраструктурі в росії та Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 березня 2024, 11:28

Ціни на нафту зростають через удари по енергетичній інфраструктурі в росії та Україні

Ціни на нафту зросли на початку тижня через побоювання щодо скорочення світової пропозиції на тлі ескалації конфліктів на Близькому Сході та ударів по енергетичних об'єктах в росії та Україні. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту зросли на початку тижня через побоювання щодо скорочення світової пропозиції на тлі ескалації конфліктів на Близькому Сході та ударів по енергетичних об'єктах в росії та Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,52 дол до 85,95 дол за барель. Також ф'ючерси на американську нафту подорожчали на 0,55 дол до 81,18 дол за барель.

Минулого тижня обидва показники впали менш ніж на 1% порівняно з попереднім тижнем. Зміцнення долара США, який зріс приблизно на 1% за останній тиждень, стримало ціни.

За словами президента NS Trading Хіроюкі Кікукави, ескалація геополітичної напруженості в поєднанні зі збільшенням кількості ударів по енергетичних об'єктах в росії та Україні, а також розвіяні надії на припинення вогню на Близькому Сході, викликали занепокоєння щодо світових поставок нафти.

Тим часом за даними енергетичної компанії Baker Hughes, минулого тижня кількість нафтових бурових установок в США скоротилася на одну до 509, що свідчить про зниження пропозиції в майбутньому.

«Перебої в роботі нафтопереробних заводів в росії створили додатковий тиск на паливні ринки, що призвело до зростання попиту на наявні вантажі сирої нафти», — зазначають аналітики ANZ Research, додаючи, що постраждало близько 12% всіх нафтопереробних потужностей росії.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
bonv
bonv
25 березня 2024, 12:09
#
Колишній командир взводу батальйону «Айдар», науковець, публіцист Євген Дикий вважає, що росія може використовувати енергетичний сектор як засіб тиску на Україну, пропонуючи припинити атаки на енергетику в обмін на недоторканість своїх НПЗ
Про це він розповів в етері Еспресо.
«Ми знайшли куди бити. Спершу був цей шикарний вкид про те, що „ай-ай-ай, Штати неволять“, — нічого, нам зараз байдуже, ми побачили, що це працює, санкції від Буданова виявляються набагато ефективнішими, ніж санкції від Байдена, ми їх продовжимо», — сказав публіцист.
Дикий наголосив, що нафтопереробні заводи по всій росії у вогні неможливо приховати навіть в їхньому інфопросторі, адже це замовчати неможливо.
«Треба було терміново показати, що: „ну, ладно, десь ми там пропустили пару дрончиків, з ким не буває, але ж після цього ми цих хохлів просто розкатали, нікому це безкарно не зійде“. Це один аспект, а другий — швидше за все вони по яких-небудь закритих каналах зараз можуть посилати нам сигнали: „припиніть чіпляти нашу нафтушку і ми тоді відчепимося від вашої енергетики“. Ось такий собі розмін і нам ні в якому разі не можна на цей розмін йти. Перетерпимо, переб'ємось, але треба добивати оце слабке місце, яке ми в них намазали», — підсумував колишній командир взводу батальйону «Айдар».
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
25 березня 2024, 12:10
#
А в Украине зеленые *** еще и акцизы на топливо поднимают! Все для народа Украины!!! маскали уничтожают украинцев физически, а зеленая *** — экономически.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають AlexeyFinance, Moonlighter, Игорь Левченко и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами