Ціни на нафту зросли на початку тижня через побоювання щодо скорочення світової пропозиції на тлі ескалації конфліктів на Близькому Сході та ударів по енергетичних об'єктах в росії та Україні. Про це пише Reuters.
Ціни на нафту зростають через удари по енергетичній інфраструктурі в росії та Україні
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Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,52 дол до 85,95 дол за барель. Також ф'ючерси на американську нафту подорожчали на 0,55 дол до 81,18 дол за барель.
Минулого тижня обидва показники впали менш ніж на 1% порівняно з попереднім тижнем. Зміцнення долара США, який зріс приблизно на 1% за останній тиждень, стримало ціни.
За словами президента NS Trading Хіроюкі Кікукави, ескалація геополітичної напруженості в поєднанні зі збільшенням кількості ударів по енергетичних об'єктах в росії та Україні, а також розвіяні надії на припинення вогню на Близькому Сході, викликали занепокоєння щодо світових поставок нафти.
Тим часом за даними енергетичної компанії Baker Hughes, минулого тижня кількість нафтових бурових установок в США скоротилася на одну до 509, що свідчить про зниження пропозиції в майбутньому.
«Перебої в роботі нафтопереробних заводів в росії створили додатковий тиск на паливні ринки, що призвело до зростання попиту на наявні вантажі сирої нафти», — зазначають аналітики ANZ Research, додаючи, що постраждало близько 12% всіх нафтопереробних потужностей росії.
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Про це він розповів в етері Еспресо.
«Ми знайшли куди бити. Спершу був цей шикарний вкид про те, що „ай-ай-ай, Штати неволять“, — нічого, нам зараз байдуже, ми побачили, що це працює, санкції від Буданова виявляються набагато ефективнішими, ніж санкції від Байдена, ми їх продовжимо», — сказав публіцист.
Дикий наголосив, що нафтопереробні заводи по всій росії у вогні неможливо приховати навіть в їхньому інфопросторі, адже це замовчати неможливо.
«Треба було терміново показати, що: „ну, ладно, десь ми там пропустили пару дрончиків, з ким не буває, але ж після цього ми цих хохлів просто розкатали, нікому це безкарно не зійде“. Це один аспект, а другий — швидше за все вони по яких-небудь закритих каналах зараз можуть посилати нам сигнали: „припиніть чіпляти нашу нафтушку і ми тоді відчепимося від вашої енергетики“. Ось такий собі розмін і нам ні в якому разі не можна на цей розмін йти. Перетерпимо, переб'ємось, але треба добивати оце слабке місце, яке ми в них намазали», — підсумував колишній командир взводу батальйону «Айдар».