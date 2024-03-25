Громадяни України зможуть сплачувати за товари та послуги, надані ФОП та юридичними особами, як готівкою, так і через перекази грошових коштів. Таке роз’яснення надав Національний банк України в телеграм-каналі.
В НБУ уточнили, що мали на увазі під оновленням правил переказу коштів без відкриття рахунку
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Роз'яснення Нацбанку
«У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги, чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. Це не так», — йдеться в повідомленні.
У НБУ наголошують, що запровадили посилення прозорості операцій з переказу коштів готівкою. Тобто готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, мають бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі.
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«Тобто для громадян нічого не змінюється: вони як і раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб — готівкою чи безготівково», — зазначив регулятор.
Передісторія
Як писав «Мінфін», Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.
У зв’язку із чим окремі ЗМІ поширили інформація про те, що НБУ планує заборонити суб'єктам господарювання отримувати готівку від фізосіб без відкриття рахунку.
Коментарі - 2
Самый цимес — в том что банки не обязаны открывать счета для ФОПов!
А гражданский и налоговый кодекс на пару с НБУ — обязывают отрывать счета!