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25 березня 2024, 10:16

В НБУ уточнили, що мали на увазі під оновленням правил переказу коштів без відкриття рахунку

Громадяни України зможуть сплачувати за товари та послуги, надані ФОП та юридичними особами, як готівкою, так і через перекази грошових коштів. Таке роз’яснення надав Національний банк України в телеграм-каналі.

У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Роз'яснення Нацбанку

«У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги, чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. Це не так», — йдеться в повідомленні.

У НБУ наголошують, що запровадили посилення прозорості операцій з переказу коштів готівкою. Тобто готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, мають бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі.

Читайте: НБУ планує оновити правила переказу коштів без відкриття рахунку

«Тобто для громадян нічого не змінюється: вони як і раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб — готівкою чи безготівково», — зазначив регулятор.

Передісторія

Як писав «Мінфін», Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.

У зв’язку із чим окремі ЗМІ поширили інформація про те, що НБУ планує заборонити суб'єктам господарювання отримувати готівку від фізосіб без відкриття рахунку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+37
innapcholko
innapcholko
25 березня 2024, 10:48
#
Дырявые законы!
Самый цимес — в том что банки не обязаны открывать счета для ФОПов!
А гражданский и налоговый кодекс на пару с НБУ — обязывают отрывать счета!
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0
bosyak
bosyak
25 березня 2024, 12:51
#
НБУ переобувся, получили резонанс, прибрали з сайту проект, тепер викручуються.«мають бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі.» А зараз типу на рахунки нал кладуть, і з рахунку на рахунок налом перевозять, я так і уявляю собі-ця кучка нала цього фопа,а ця кучка оцієї товки.
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