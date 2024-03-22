НБУ планує оновити правила переказу коштів без відкриття рахунку

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Одна зі змін стосується правил переказу коштів без відкриття рахунку. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Зокрема, з метою підвищення прозорості платіжних операцій регулятор планує осучаснити порядок проведення та оформлення небанківськими фінансовими установами переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті України, а саме виключити можливість отримання готівки суб'єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Також передбачається: