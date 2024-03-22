Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Одна зі змін стосується правил переказу коштів без відкриття рахунку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
22 березня 2024, 19:11
НБУ планує оновити правила переказу коштів без відкриття рахунку
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Зокрема, з метою підвищення прозорості платіжних операцій регулятор планує осучаснити порядок проведення та оформлення небанківськими фінансовими установами переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті України, а саме виключити можливість отримання готівки суб'єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.
Також передбачається:
- оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет;
- зменшити терміни проведення Національним банком відповідних досліджень.
Джерело: Мінфін
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