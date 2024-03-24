МВФ оновив негативний сценарій для України: економіка відчує шок у разі посилення війни

Міжнародний валютний фонд оновив базовий та негативний сценарій для України. Негативний сценарій припускає, що через посилення інтенсивності війни шок для економіки розпочнеться вже у другому кварталі цього року. Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.

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«Відповідно до політики МВФ щодо кредитування в умовах виключно високої невизначеності персонал оновив сценарій погіршення ситуації, ґрунтуючись на припущенні, що у 2025 році війна буде більш інтенсивною», — наголошується в документі.

Негативний сценарій

Негативний сценарій передбачає, що війна завершиться до кінця 2025 року порівняно з кінцем 2024 року у базовому сценарії. При цьому зазначається, що шок розпочнеться у другому кварталі 2024 року через інтенсивність війни.

Зазначається, що це призведе до різкого зниження реального ВВП на 4% у 2024 році (порівняно зі зростанням на 3−4% у базовому сценарії) та нульового зростання у 2025 році.

При цьому очікування МВФ щодо падіння економіки за негативного сценарію покращилися порівняно з прогнозом у грудні 2023 року, коли Фонд очікував падіння ВВП на 5%.

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Підвищення інфляція у 2024 році очікується на рівні 10%, у 2025 році - 8,5%.

Сукупний дефіцит фінансування в негативному сценарії оцінюється близько в $140,6 млрд, що приблизно на $19 млрд більше, ніж в базовому прогнозі на 2023−2027 роки ($121,8 млрд).

Базовий сценарій

Базовий сценарій Міжнародного валютного фонду суттєво не змінився і передбачає нижчу інфляцію.

Вплив на економіку України

Згідно з негативним сценарієм МВФ, посилення війни вплине на настрої домогосподарств, темпи повернення мігрантів і призведе до шкоди інфраструктурі внаслідок ударів.

Враховуючи високі потреби в обороні, що зберігаються, і зниження економічної активності, бюджетний дефіцит продовжуватиме збільшуватися у 2024−2025 роках, а потім поліпшуватися лише поступово, йдеться в повідомленні.

«Дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і, як очікується, зберігатимуться довше, враховуючи погіршення показників експорту, що призведе до вищого номінального знецінення найближчими роками, перш ніж воно наблизиться до базової тенденції», — прогнозує МВФ.