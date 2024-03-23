Податкова буде телефонувати боржникам ЄСВ протягом трьох місяців

Державна податкова служба України з 25 березня 2024 року розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу. Про це йдеться в повідомленні податкової служби.

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Мета пілотного проєкту, який триватиме 3 місяці — підвищення рівня обізнаності платників податків про наявність у них податкового боргу з платежів, недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприяння добровільному погашенню заборгованості.

«Платникам податків — боржникам — через Контакт-центр ДПС у телефонному режимі буде доведено інформацію про суму заборгованостей, що обліковується у них у розрізі податків/зборів та єдиного внеску, а також територіальних органів ДПС, у яких обліковується наявна заборгованість», — пояснили в податковій.