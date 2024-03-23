Безпілотники та системи ППО: Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (майже 70 млн євро), що міститиме сучасні безпілотники та системи ППО. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великобританії.

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«Новий пакет військової підтримки у розмірі 60 млн фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, який адмініструється Великою Британією, надасть нові сучасні безпілотники для підтримки Збройних сил України», — йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги також включатиме 20 млн фунтів стерлінгів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть захистити небо України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Велика Британія пообіцяла виділити 8,5 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду.