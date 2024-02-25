Велика Британія виділить 8,5 млн фунтів на гуманітарну допомогу Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 лютого 2024, 14:14

Велика Британія виділить 8,5 млн фунтів на гуманітарну допомогу Україні

Велика Британія пообіцяла виділити 8,5 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду. Про це повідомили на сайті британського уряду.

Велика Британія пообіцяла виділити 8,5 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Там зазначили, що у 2024 році понад 14,6 мільйонів людей в Україні, що становить близько 40% населення, потребують гуманітарної допомоги.

«Мільйони людей залишилися без даху над головою, борються без належного доступу до води, їжі та електроенергії, і відчайдушно потребують охорони здоров’я, захисту та інших основних послуг і поставок на територіях, окупованих росією», — йдеться у повідомленні.

Понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів підуть на підтримку найбільш вразливих груп населення в Україні з боку Червоного Хреста, а інші 2,5 мільйона будуть спрямовані на фінансування Українського гуманітарного фонду, що входить до складу Управління ООН з координації гуманітарних питань. Цей фонд забезпечує допомогою, зокрема, мешканців районів, що прилягають до лінії фронту.

Це фінансування є частиною загальної суми в 357 мільйонів фунтів стерлінгів, яку Велика Британія виділила на гуманітарну допомогу з початку повномасштабної війни.

Українці мужньо захищають свою землю від жорстокого вторгнення Росії, але останні два роки війни трагічно вплинули на мільйони людей по всій Україні. Сім'ї були розділені, міста та села знищені, а життєво важлива цивільна інфраструктура зруйнована. Британія підтримує Україну та прагне допомогти найбільш уразливим українців, які переживають жахи цієї війни", — заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Нагадаємо

Раніше 24 лютого уряд Британії повідомив, що країна витратить близько $310 млн (245 млн фунтів стерлінгів) протягом року на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами