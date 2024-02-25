Велика Британія виділить 8,5 млн фунтів на гуманітарну допомогу Україні

Велика Британія пообіцяла виділити 8,5 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду. Про це повідомили на сайті британського уряду.

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Що відомо

Там зазначили, що у 2024 році понад 14,6 мільйонів людей в Україні, що становить близько 40% населення, потребують гуманітарної допомоги.

«Мільйони людей залишилися без даху над головою, борються без належного доступу до води, їжі та електроенергії, і відчайдушно потребують охорони здоров’я, захисту та інших основних послуг і поставок на територіях, окупованих росією», — йдеться у повідомленні.

Понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів підуть на підтримку найбільш вразливих груп населення в Україні з боку Червоного Хреста, а інші 2,5 мільйона будуть спрямовані на фінансування Українського гуманітарного фонду, що входить до складу Управління ООН з координації гуманітарних питань. Цей фонд забезпечує допомогою, зокрема, мешканців районів, що прилягають до лінії фронту.

Це фінансування є частиною загальної суми в 357 мільйонів фунтів стерлінгів, яку Велика Британія виділила на гуманітарну допомогу з початку повномасштабної війни.

Українці мужньо захищають свою землю від жорстокого вторгнення Росії, але останні два роки війни трагічно вплинули на мільйони людей по всій Україні. Сім'ї були розділені, міста та села знищені, а життєво важлива цивільна інфраструктура зруйнована. Британія підтримує Україну та прагне допомогти найбільш уразливим українців, які переживають жахи цієї війни", — заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Нагадаємо

Раніше 24 лютого уряд Британії повідомив, що країна витратить близько $310 млн (245 млн фунтів стерлінгів) протягом року на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва артилерійських боєприпасів для України.