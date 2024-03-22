Індекс Nikkei оновив рекорд на Токійській фондовій біржі

В п'ятницю, 22 березня, на Токійській фондовій біржі індекс Nikkei досяг рекордного максимуму другий день поспіль, частково через ослаблення єни. Про це повідомляє NHK.

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Оновлення рекорду відбулося після того, як усі три основні індекси у Нью-Йорку (США) два дні поспіль закривалися на рекордних максимумах.

Індекс Nikkei після закінчення торгів був на 72 пункти або на 0,2% вищим за показник попереднього дня, завершивши тиждень на позначці 40 888 пунктів. В один із моментів він піднявся більш як на 270 пунктів.

Інвестори купували акції компаній, пов'язаних з експортом, на тлі падіння курсу єни до долара.

Зазначається, що Індекс Nikkei підвищився протягом останніх чотирьох торгових днів. Ралі почалося в понеділок, за день до того, як Центральний банк Японії підвищив процентні ставки вперше за 17 років.

Багато інвесторів вважають, що центральний банк поки що збереже пом'якшення монетарної політики та очікують, що великий розрив у процентних ставках між Японією та США збережеться.