Німецька збірна по футболу розриває контракт з Adidas після 70 років співпраці: Nike стане новим спонсором

Після 70 років співпраці з Adidas збірна Німеччини з футболу переходить до нового спонсора — американського гіганта Nike. Про це йдеться у заяві Німецького футбольного союзу.

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З 2027 року всі національні збірні Німеччини будуть одягатися в екіпіровку Nike. Контракт розрахований до 2034 року. Фінансові умови не розголошуються.

У Німеччині цю новину сприйняли неоднозначно, звинувативши керівництво футбольного союзу у зраді.

Співпраця з Adidas розпочалася в 1954 році. За цей час німецькі команди в екіпіровці Adidas здобули: