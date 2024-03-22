Після 70 років співпраці з Adidas збірна Німеччини з футболу переходить до нового спонсора — американського гіганта Nike. Про це йдеться у заяві Німецького футбольного союзу.
22 березня 2024, 14:52
Німецька збірна по футболу розриває контракт з Adidas після 70 років співпраці: Nike стане новим спонсором
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З 2027 року всі національні збірні Німеччини будуть одягатися в екіпіровку Nike. Контракт розрахований до 2034 року. Фінансові умови не розголошуються.
У Німеччині цю новину сприйняли неоднозначно, звинувативши керівництво футбольного союзу у зраді.
Співпраця з Adidas розпочалася в 1954 році. За цей час німецькі команди в екіпіровці Adidas здобули:
- 4 перемоги на чемпіонатах світу
- 3 перемоги на чемпіонатах Європи
- 2 перемоги на жіночих чемпіонатах світу
- 8 титулів чемпіонок Європи
Джерело: Мінфін
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