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22 березня 2024, 12:57

У лютому споживчі настрої українців впали до мінімуму за два роки

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у лютому 2024 року знизився на 6,2 пункту — до 70,2 (за шкалою від нуля до 200). Це найнижчий рівень від початку великої війни, свідчать дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у лютому 2024 року знизився на 6,2 пункту — до 70,2 (за шкалою від нуля до 200).

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З лютого 2022 року ІСН опускався майже так само низько в червні 2022 року — до 72,2 п. Найвищим — близько 92 пунктів — він був у березні 2022 та навесні 2023 року.

Минулого місяця зменшилися усі складові індикатора, крім індексу поточного особистого матеріального становища. Він зріс на 0,9 п. стосовно січня — до 50,8 п.

«Зимовий період завершується погіршенням показників споживчих настроїв. При цьому за двома показниками негативна динаміка суттєва і статистично значуща — спостерігається падіння Індексу споживчих настроїв (ІСН) та Індексу економічних очікувань (ІЕО)», — зазначили аналітики.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+22
Genna Smatko
Genna Smatko
22 березня 2024, 13:09
#
Тому що українці не чиновники вони донатять, а не жеруть у два горла.
+
0
bonv
bonv
22 березня 2024, 15:02
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде?
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