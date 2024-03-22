У лютому споживчі настрої українців впали до мінімуму за два роки

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у лютому 2024 року знизився на 6,2 пункту — до 70,2 (за шкалою від нуля до 200). Це найнижчий рівень від початку великої війни, свідчать дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

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З лютого 2022 року ІСН опускався майже так само низько в червні 2022 року — до 72,2 п. Найвищим — близько 92 пунктів — він був у березні 2022 та навесні 2023 року.

Минулого місяця зменшилися усі складові індикатора, крім індексу поточного особистого матеріального становища. Він зріс на 0,9 п. стосовно січня — до 50,8 п.

«Зимовий період завершується погіршенням показників споживчих настроїв. При цьому за двома показниками негативна динаміка суттєва і статистично значуща — спостерігається падіння Індексу споживчих настроїв (ІСН) та Індексу економічних очікувань (ІЕО)», — зазначили аналітики.