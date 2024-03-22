Укрпошта відкрила передпродаж четвертого випуску поштового набору в героїчній серії — «Міста Героїв. Охтирка». Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта представила поштовий набір «Міста Героїв. Охтирка» (фото)
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На поштовій марці зображено зруйновану внаслідок ворожого удару будівлю Охтирської міської ради.
Тираж марки — 1 080 000 примірників.
Автор поштового блоку, конвертів та штемпеля «Перший день» — художник Володимир Таран.
Де замовити
Предзамовити поштовий набір «Міста Героїв. Охтирка» можна за цим посиланням. Його вартість становить 110 грн.
За словами голови Укрпошти Ігоря Смілянського, ця марка входить в абонемент і його власники отримають повідомлення про можливість придбати, в тому числі ексклюзивну продукцію сьогодні до 12:00.
«27 березня ми презентуватимемо цю марку офіційно і, звісно, у самій Охтирці», — заявив він.
Варто зазначити, що у цій серії, випущені раніше, — «Херсон — це Україна!», «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» та «Міста Героїв. Харківщина».
Коментарі - 2
Державна прикордонна служба України хоче зареєструвати як торговельну марку вже всім відому фразу «Русский военный корабль, иди на х*й», яку сказав прикордонник з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) проти цього. Про це пише Politico. Брюссельські юристи Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба подали заявку на реєстарцію фрази як торговельної марки ще 16 березня 2022 року під іменем солдата, який першим її вимовив. Вони кажуть, що це дало б змогу гарантувати, що ніхто не зможе отримати прибуток від продукції, що містить варіації його фрази. За словами Демченко, на популярності вислову заробляють торговці з «нещирими намірами». Утім, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) повідомив, що фраза не може стати торговельною маркою, бо вона «суперечить загальноприйнятим принципам моралі, оскільки прагне […] отримати фінансову вигоду від того, що загальновизнано вважається трагічною подією».
Хоча адвокати були розчаровані постійними відмовами, Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба заявили, що не мають наміру відмовлятися від справи, і в лютому подали ще одну апеляцію.