Укрпошта представила поштовий набір «Міста Героїв. Охтирка» (фото)

Укрпошта відкрила передпродаж четвертого випуску поштового набору в героїчній серії — «Міста Героїв. Охтирка». Про це повідомляє пресслужба компанії.

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На поштовій марці зображено зруйновану внаслідок ворожого удару будівлю Охтирської міської ради.

Тираж марки — 1 080 000 примірників.

Автор поштового блоку, конвертів та штемпеля «Перший день» — художник Володимир Таран.

Де замовити

Предзамовити поштовий набір «Міста Героїв. Охтирка» можна за цим посиланням. Його вартість становить 110 грн.

За словами голови Укрпошти Ігоря Смілянського, ця марка входить в абонемент і його власники отримають повідомлення про можливість придбати, в тому числі ексклюзивну продукцію сьогодні до 12:00.

«27 березня ми презентуватимемо цю марку офіційно і, звісно, у самій Охтирці», — заявив він.

Варто зазначити, що у цій серії, випущені раніше, — «Херсон — це Україна!», «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» та «Міста Героїв. Харківщина».