Укрпошта представила поштовий набір «Міста Героїв. Охтирка» (фото)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 березня 2024, 9:50

Укрпошта представила поштовий набір «Міста Героїв. Охтирка» (фото)

Укрпошта відкрила передпродаж четвертого випуску поштового набору в героїчній серії — «Міста Героїв. Охтирка». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта відкрила передпродаж четвертого випуску поштового набору в героїчній серії — «Міста Героїв.
Фото: t.me/igorsmelyansky

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На поштовій марці зображено зруйновану внаслідок ворожого удару будівлю Охтирської міської ради.

Тираж марки — 1 080 000 примірників.

Автор поштового блоку, конвертів та штемпеля «Перший день» — художник Володимир Таран.

Де замовити

Предзамовити поштовий набір «Міста Героїв. Охтирка» можна за цим посиланням. Його вартість становить 110 грн.

За словами голови Укрпошти Ігоря Смілянського, ця марка входить в абонемент і його власники отримають повідомлення про можливість придбати, в тому числі ексклюзивну продукцію сьогодні до 12:00.

«27 березня ми презентуватимемо цю марку офіційно і, звісно, у самій Охтирці», — заявив він.

Варто зазначити, що у цій серії, випущені раніше, — «Херсон — це Україна!», «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» та «Міста Героїв. Харківщина».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
22 березня 2024, 10:02
#
«Русский военный корабль, иди на х*й»: ДПСУ хоче зареєструвати фразу як торговельну марку — ЄС проти.
Державна прикордонна служба України хоче зареєструвати як торговельну марку вже всім відому фразу «Русский военный корабль, иди на х*й», яку сказав прикордонник з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) проти цього. Про це пише Politico. Брюссельські юристи Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба подали заявку на реєстарцію фрази як торговельної марки ще 16 березня 2022 року під іменем солдата, який першим її вимовив. Вони кажуть, що це дало б змогу гарантувати, що ніхто не зможе отримати прибуток від продукції, що містить варіації його фрази. За словами Демченко, на популярності вислову заробляють торговці з «нещирими намірами». Утім, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) повідомив, що фраза не може стати торговельною маркою, бо вона «суперечить загальноприйнятим принципам моралі, оскільки прагне […] отримати фінансову вигоду від того, що загальновизнано вважається трагічною подією».
+
0
bonv
bonv
22 березня 2024, 10:03
#
Вдруге EUIPO відхилив заявку на отримання торговельної марки в грудні 2022 року, однак тоді це вже пояснили тим, що в ній використовуються «вульгарні висловлювання з образливим сексуальним підтекстом». Утретє європейський Офіс інтелектуальної власності відхилив апеляцію юристів, зазначивши, що фраза про російський корабель не має «відмітного характеру», тобто товари чи послуги під цією фразою не можна відрізнити від товарів або послуг іншого походження. «Це свобода вираження поглядів. Якщо в ньому є слово „х*й“, це було зроблено в дуже особливий момент. Ви не можете цензурувати людей у таких ситуаціях», — зауважив Буковнік. Професорка права інтелектуальної власності Стокгольмського університету Елеонора Розаті каже, що ця справа «від самого початку програна». За її словами, фрази, які висловлюють політичну думку як, наприклад, «Je suis Charlie» та «Black Lives Matter», EUIPO відхилятиме, бо вони не мають достатньої розрізняльності. «Ми віримо в справедливість і сподіваємося, що рішення щодо торговельної марки […] буде виваженим і на користь тих, хто героїчно висловив цю фразу», — сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
Хоча адвокати були розчаровані постійними відмовами, Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба заявили, що не мають наміру відмовлятися від справи, і в лютому подали ще одну апеляцію.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами