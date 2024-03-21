Аргентинці купують BTC замість доларів для боротьби з інфляцією

Обсяг покупок біткоїнів за тиждень в Аргентині зріс до максимального за 20 місяців, оскільки цей актив вважається привабливим засобом захисту від інфляції в країні, що становить 276%, пише Business Insider.

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Долар втрачає привабливість

На тлі стрімкого зростання BTC долар втратив привабливість серед аргентинців, а національна валюта країни песо, навпаки, зміцнилася.

За перший тиждень березня кількість щотижневих покупок біткоїнів зросла до 34 700, що вдвічі перевищує рівень на початку лютого. Тим часом сам токен також різко підскочив на цілих 73% з початку року і досяг рекордної позначки понад $73 000.

Токен став привабливим засобом хеджування в Аргентині, де інфляція залишається на рівні 276%.

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Насамперед долар був джерелом доходу для країни, коли економічні проблеми різко знизили вартість песо, і набув широкого поширення — від оренди житла на платформі Airbnb до зарплат у компаніях.

Проте песо зміцнилося на 10%, що знизило привабливість долара.