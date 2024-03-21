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21 березня 2024, 16:16

Ціни на золото сягнули рекордного рівня після засідання ФРС

Світові ціни на золото зросли до рекордного рівня, оскільки долар США та прибутковість облігацій знизилися після того, як Федеральна резервна система заявила про плани подальшого зниження ставок цього року, попри високу інфляцію. Про це пише Reuters.

Світові ціни на золото зросли до рекордного рівня, оскільки долар США та прибутковість облігацій знизилися після того, як Федеральна резервна система заявила про плани подальшого зниження ставок цього року, попри високу інфляцію.

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Як змінилася ціна

Зокрема, зараз спотове золото подорожчало на 1,1% до $2209,65 за унцію після досягнення під час сесії рекордного максимуму в $2222,39.

Ф'ючерси на золото в США зросли на 2,4% до $2212,4.

«Зростання було розпочато вчорашніми коментарями Федеральної резервної системи, які фактично підтвердили їхній намір з часом почати знижувати процентні ставки в США», — сказав аналітик Julius Baer Карстен Менке.

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Напередодні Федрезерв зберіг відсоткові ставки на попередньому рівні та заявив, що розраховує знизити їх на 0,75% до кінця 2024 року.

За словами голови ФРС Джерома Пауелла, нещодавні високі показники інфляції не змінили основного припущення про повільне ослаблення цінового тиску в США.

Джерело: Мінфін
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