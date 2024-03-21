Україна затвердила і передала Єврокомісії план для програми Ukraine Facility, націлений на підтримку нашої країни в період з 2024 по 2027 рік. Серед іншого, в документі згадуються віртуальні активи та необхідні заходи для регулювання цього сектора, пише Incrypted.
21 березня 2024, 14:16
Регулювання криптовалют стало частиною плану реформ Ukraine Facility на 50 млрд євро
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План для програми Ukraine Facility — це, згідно із сайтом КМУ, перелік заходів і поправок, які Україна має виконати для отримання фінансової допомоги в розмірі €50 млрд.
У документі перераховано 69 напрямів реформ із понад 150 індикаторами. Вони націлені на структурні зміни в енергетичному секторі, судовій системі, механізмі боротьби з корупцією, фінансових потоках і багато іншого.
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Серед іншого, план зачіпає також і сектор віртуальних активів.
Джерело: Мінфін
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