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21 березня 2024, 10:47

ФРС підвищила прогноз зростання ВВП США на 2024 рік до 2,1%

Федеральна резервна система підвищила прогноз зростання економіки США на 2024 рік до 2,1% з очікуваних у грудні 1,4%.

Федеральна резервна система підвищила прогноз зростання економіки США на 2024 рік до 2,1% з очікуваних у грудні 1,4%.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогноз ФРСАмериканський ЦБ також покращив прогноз зростання ВВП країни на 2025 рік — до 2% з 1,8%, на 2026 рік — до 2% з 1,9%.
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Прогноз ФРС

Американський ЦБ також покращив прогноз зростання ВВП країни на 2025 рік — до 2% з 1,8%, на 2026 рік — до 2% з 1,9%.

Прогноз Федрезерва щодо інфляції (індекс PCE) на поточний рік збережено на рівні 2,4%, на 2025 рік — підвищено до 2,2% з 2,1%, на 2026 рік — залишено на рівні 2%.

Прогноз безробіття в США на 2024 рік знижено до 4% з 4,1%, на 2025 рік — залишено на рівні 4,1%, на 2026 рік — зменшено до 4% з 4,1%.

Читайте також: ФРС зберегла ключову ставку на рівні 5,25−5,5%

Що буде зі ставкою

Американський ЦБ зберіг базову відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на рівні 5,25−5,5% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу.

Медіанний прогноз керівників ФРС передбачає, що базова процентна ставка до кінця 2024 року становитиме 4,6%, тобто буде знижена на 75 базисних пунктів (б.п) з поточного рівня. Цей прогноз не змінився порівняно із груднем.

При цьому медіанний прогноз на кінець 2025 року тепер передбачає, що ставка становитиме 3,9% (3,6% у грудні), на кінець 2026 року — 3,1% (2,9% у грудні).

Опублікований за підсумками березневого засідання точковий графік прогнозів (dot plot) — діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керуючих ФРС та голів Федеральних резервних банків (ФРБ) щодо відсоткових ставок, показує, що 10 з 19 керівників американського ЦБ очікують зниження ставки у 2024 році принаймні на 75 б. Один із керівників ФРС вважає, що ставку буде зменшено на 100 б.п. проти п'ятьох у грудні.

Двоє з керівників Федрезерву вважають, що ставка залишиться на поточному рівні 2024 року.

Джерело: Мінфін
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