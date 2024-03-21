Індійська компанія Reliance Industries відмовилася приймати російську нафту

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Проблема з експортом

Такий розвиток подій посилює проблеми експорту нафти для росії, оскільки її нафтові компанії можуть постати перед труднощами в пошуку суден для продажу надлишків нафти після недавніх атак українських дронів на державні нафтопереробні заводи.

Російські компанії вже зазнають труднощів зі збором платежів за експорт нафти через банківські обмеження.

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США ввели масштабні санкції проти росії після її вторгнення в Україну два роки тому. У лютому США запровадили санкції щодо «Совкомфлота» і 14 нафтових танкерів, що займаються транспортуванням російської нафти.

Reliance, великий покупець російської нафти марки «Юралс», зажадав, щоб нові партії нафти не доставляли танкерами, які експлуатує «Совкомфлот». Reliance Industries є оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу.

Дедалі більше індійських нафтопереробних підприємств планують відмовитися від використання суден «Совкомфлота», що може вплинути на імпорт російської нафти в Індію і залишити рф з меншою кількістю ринків збуту для розміщення її флагманського продукту.