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21 березня 2024, 9:26

Індійська компанія Reliance Industries відмовилася приймати російську нафту

Індійська компанія Reliance Industries не купуватиме російську нафту, завантажену на танкери «Совкомфлота», після нещодавніх санкцій США. Про це повідомляє Reuters.

Індійська компанія Reliance Industries не купуватиме російську нафту, завантажену на танкери «Совкомфлота», після нещодавніх санкцій США.

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Проблема з експортом

Такий розвиток подій посилює проблеми експорту нафти для росії, оскільки її нафтові компанії можуть постати перед труднощами в пошуку суден для продажу надлишків нафти після недавніх атак українських дронів на державні нафтопереробні заводи.

Російські компанії вже зазнають труднощів зі збором платежів за експорт нафти через банківські обмеження.

Читайте: Індія з обережністю ставиться до контрактів на нафту з росії

США ввели масштабні санкції проти росії після її вторгнення в Україну два роки тому. У лютому США запровадили санкції щодо «Совкомфлота» і 14 нафтових танкерів, що займаються транспортуванням російської нафти.

Reliance, великий покупець російської нафти марки «Юралс», зажадав, щоб нові партії нафти не доставляли танкерами, які експлуатує «Совкомфлот». Reliance Industries є оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу.

Дедалі більше індійських нафтопереробних підприємств планують відмовитися від використання суден «Совкомфлота», що може вплинути на імпорт російської нафти в Індію і залишити рф з меншою кількістю ринків збуту для розміщення її флагманського продукту.

Джерело: Мінфін
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