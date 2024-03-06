Індія з обережністю ставиться до контрактів на нафту з Росії

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Найбільший такий НПЗ — Indian Oil Corp, швидше за все, скоротить обсяги сирої нафти з росії, а Bharat Petroleum Corp та Hindustan Petroleum Corp вирішили не брати на себе тверді зобов'язання щодо закупівлі нафти наступного фінансового року.

Усі 3 державних НПЗ країни вели переговори з ПАТ «Роснєфть» про постачання 500 000 барелів на день зменшення залежності від разових дорогих закупівель. Але одержувачі не були задоволені рядом пунктів у контракті, спрямованими на вирішення проблем із перебоями у постачаннях.

Поки що тільки один НПЗ — Indian Oil — має довгостроковий контракт з «Роснефтью», і росія, як і раніше, є найбільшим постачальником нафти в Індію, хоча остання також веде переговори про постачання дорожчої нафти з Саудівської Аравії, інших країн Близького Сходу та Західної Африки.